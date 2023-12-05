عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 ريختر ولاية هاواي الأمريكية

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الثلاثاء، ولاية هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 13 كلم من جزيرة هاواي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 1.9 كلم.

كما ضربت هزة أرضية أرتدادية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم ، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 77 كيلومترا، من بلدة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وقبل يومين، ضرب زلزالان بقوة 7.9 و 6.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا، نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

الجيولوجي الأمريكية الجيولوجي الصفائح التكتونية المحيط الهادئ الزلازل الأمريكية المعهد الفلبيني المعهد الفلبيني لعلم البراكين المسح الجيولوجي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب الفلبين

بقذائف «الياسين 105».. كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية شرق خان يونس

رداً على المجازر بحق المدنيين.. «كتائب القسام» تقصف بئر السبع

أمطار رعدية وغبار.. الأرصاد السعودية تحذر من سوء الحالة الجوية لهذه المناطق

إصابة أربعة أطفال في انفجار بشمال غرب باكستان

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات إلى 13

على يد مسلحين مجهولين.. وفاة 8 أشخاص من ركاب حافلة شمال باكستان

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات بالنصيرات وسط قطاع غزة

ترشيحاتنا

جهود مصرية مكثفة.. وزير الخارجية في زيارة عاجلة إلى واشنطن بشأن غزة

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس تلك الساعات

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

سلام.. اكتشاف غريب كويكب يحمل بقايا الأرض ويدور حوله قمران

إعلامي يؤكد: شرط وحيد لفوز الأهلي على اتحاد جدة في مونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

لغز حير الجميع.. كشف السر الحقيقي لبناء الأهرامات العملاقة بهذه الطريقة

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ