عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استيقظت وقت صلاة الفجر على حلم .. فهل هذه رؤيا ؟

صدى البلد

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رأى شيئًا يحبه وتطمئن اليه نفسه فليحمد الله تبارك وتعالى سواء عند أذان الفجر أو بعد أذان الفجر فى أثناء النهار أو فى منتصف الليل، هكذا أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع يوتيوب، مضمونه "استيقظت وقت صلاة الفجر على حلم فهل هذه رؤيا؟".

وأشار الى أن الرؤيا إذا كانت خيراً أيا كان وقتها فليحمد الإنسان ربه ويستبشر بها خيراً، أما إذا كانت غير ذلك فإنه يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحكيها لأحد.

الفرق بين الرؤيا والحلم 

وقال الشيخ محمد توفيق من علماء الأزهر الشريف، إن هناك فروقا بين الرؤيا والحُلم الذي يراه الإنسان في منامه، مشيرًا إلى أن الرؤيا تكون صادقة بخلاف الحُلم.

وأضاف توفيق أثناء لقائه في برنامج"وبكرة أحلى" على قناة النهار الفضائية، أن الرؤيا تكون صادقة وواضحة بحيث يتذكر الإنسان تفاصيلها، مشيرًا إلى ان الرؤيا تكون مركزة على توصيل رسالة معينة، بخلاف الحُلم الذي يرى فيه الشخص أشياء متنوعة.

يذكر أن ما يراه النائم في نومه هو ثلاثة أنواع : رؤيا ، وهي من الله تعالى، وحلُم وهو من الشيطان، وحديث النفس.

فالرؤيا: هي مشاهدة النائم أمرًا محبوبًا، وهي من الله تعالى، وقد يراد بها تبشير بخير، أو تحذير من شر، أو مساعدة وإرشاد، ويسن حمد الله تعالى عليها، وأن يحدث بها الأحبة دون غيرهم.

والحلُم : هو ما يراه النائم من مكروه، وهو من الشيطان، ويسن أن يتعوذ بالله منه ويبصق عن يساره ثلاثا، وألا يحدِّث به فمن فعل ذلك لا يضره، كما يستحب أن يتحول عن جنبه، وأن يصلي ركعتين.

وقد يكون ما يراه النائم ليس رؤيا ولا حلما، وإنما هو حديث نفس ، ويسمى "أضغاث أحلام"، وهو عبارة عن أحداث ومخاوف في الذاكرة والعقل الباطن، يعيد تكوينها مرة أخرى في أثناء النوم، كمن يعمل في حرفة ويمضي يومه في العمل بها وقبل نومه يفكر فيها، فيرى ما يتعلق بها في منامه، ولا تأويل لهذه الأشياء.

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

ماذا تفعل إذا تعرضت لكوابيس

قدم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطوات لكل من يحلم بالكوابيس المفزعة، مطالبا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والمواظبة على الأذكار صباحا ومساء، وألا يأكل الشخص قبل النوم مباشرة ولكن يأكل قبلها بفترة كافية .

وأضاف "ممدوح"، أنه على كل مسلم أن يحافظ على ورد من الذكر على مدار اليوم، وأن يكون منها الاستغفار، ولا إله إلا الله مائة مرة"، موضحا أن هذه الوصفة انعاش روحي للإنسان، وأن يكون على طهارة قدر الإمكان.

كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن

 قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.

السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم

1- النوم على وضوء؛ لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.

2- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.

3- التكبير والتسبيح عند المنام: فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.

4- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.

5- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:
والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

الفرق بين الرؤيا والحلم ماذا تفعل إذا تعرضت لكوابيس كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم |سجل الآن

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن كروان مشاكل لاتهامه بالتحريض على الدعارة

زلزال بقوة 5.1 ريختر ولاية هاواي الأمريكية

سر من أسرار الدعاء.. الشعراوي: ردده في صلاتك مثل النبي وسترى العجب

هل الكذب لجبر الخاطر جائز أم محرم شرعا.. دار الإفتاء توضح

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

لغز حير الجميع.. كشف السر الحقيقي لبناء الأهرامات العملاقة بهذه الطريقة

الصلح خير| أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك.. وشرط وحيد للعفو عنه (تفاصيل)

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ