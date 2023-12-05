جيش الاحتلال يزعم الهجوم على مقر الأمن العام لـ حماس في جباليا

زعم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن قواته تقدمت في جباليا شمال غزة، حيث داهم اللواء 551 ووحدة كوماندوز شايت 13 التابعة للبحرية مقر الأمن العام لحماس في المنطقة.

وفقا للصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الصهيوني إن الفرقة 162 بدأت في العمل بشكل أعمق في جباليا بعد الانتهاء من تطويق مخيم اللاجئين في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنه خلال اليوم الأخير، عملت القوات في جباليا لتدمير أصول حماس. وحدد الجنود مواقع الصواريخ والأسلحة الأخرى، ووجهوا غارات جوية على نشطاء حماس.

وتابع قائلا: "إنه في عمليات مشتركة نفذت مع الشاباك، داهم جنود الاحتياط في اللواء 551 وكوماندوز شايت 13 مقر الأمن العام لحماس في جباليا، ووجدوا أسلحة ومعدات مختلفة".

وواصلت القوات الجوية الإسرائيلية تنفيذ الضربات في غزة، حيث قال جيش الاحتلال بالأمس إنه ضرب أمس مجموعة من نخبة نشطاء حماس خلال عملية مشتركة مع لواء المظليين. كما عثرت القوات على مخبأ للصواريخ.

وأضاف أن البحرية نفذت أيضا عشرات الضربات على طول ساحل غزة، مما ساعد القوات البرية.