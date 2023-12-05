نفس قيمة العادي.. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الرقمي ونشأته ومستقبله

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، إن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه العادي الورقي، يتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة اليوم تسعى إلى ما يطلق عليه التحول الرقمي، وهو تقليل استخدام الكاش، موضحا أن فكرة أن يكون هناك جنيه رقمي، أى جنيه يتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهاتف، والكارت الذي يتم به الدفع الإلكتروني.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، أن الجنيه الرقمي مثله مثل الجنيه العادي فى قيمته والتسلسل الذي عليه، ولكنه غير ملموس، لافتا إلى أن الفكرة بدأت أن يكون هناك استخداما فى العالم كله لما يطلق عليه العملات الرقمية، وهي تقليل إستخدام الكاش أو المطبوعات.