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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزارع شبعا المحتلة.. قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية بـ 10 صواريخ

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بـ 10 صواريخ من جنوب لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع مستحدثة للاحتلال في تلال كفر شوبا المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن الاثنين ، شنه لـ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن مواطنين أصيبوا بجروح من جراء صواريخ الحزب.

وفي بيانات منفصلة، قال حزب الله إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأضاف أنه استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري، واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، لكن في مناسبات معدودة.

ويعد الهجوم الأعنف لحزب الله منذ نوفمبر الماضي، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.

لبنان زبدين مزارع شبعا

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