رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لبحث التطوير والنهوض بالقطاع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للموانىء بحضور كامل الوزير وزير النقل .

ويبحث الاجتماع تطوير الموانئ البحرية المصرية، والنهوض بهذا القطاع المهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.



ويستعرض الاجتماع دور قطاع النقل البحري المهم فى الوفاء بمطالب الإقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.