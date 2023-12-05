لحظة التقاط قادة الخليج صورة جماعية قبل بدء القمة الـ 44 | فيديو

التقط قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، صورة جماعية قبل لحظات من بدء الدورة ال44 للقمة الخليجية في الدوحة.

وقبل قليل، افتتح أمير قطر أعمال القمة بكلمته التي تحدثت عن الأوضاع في غزة.

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن أمله في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوب بلدانهم.

وأكد أمير قطر، على أن المتغيرات الإقليمية والدولية تحتم التنسيق بين دول الخليج.

وقال الشيخ تميم: "أثق في قدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية"، مشددا على انتهاك إسرائيل المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة؛ مشيرا إلى أنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في دولتهم.



وفي وقت سابق من اليوم، وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة إكس مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44 حيث قال "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44.

وأضاف أمير قطر عبر صفحته الرسمية علي إكس أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة.

وتابع تميم بن حمد : يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها.



وتابع قائلا إن "مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم إبادة؛ لافتا إلى أن دولة الاحتلال استهدفت البنية التحتية الهشة في غزة وقطعت كل الإمدادات الحيوية.

وجدد أمير قطر إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات؛ داعيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وبالإشارة إلى جهود الوساطة، أكد الشيخ تميم أنها نجحت في الإفراج عن محتجزين وإدخال مساعدات لغزة، مضيفا "نبذل جهودنا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة".

كما شدد على أن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية؛ وضرورة إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين.

وأضاف أنه "لا يجب أن تكون المفاوضات لحل الدولتين مفتوحة بلا سقف زمني"؛مشيرا إلى أن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة.