اختتام أعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة

أفادت وسائل الإعلام العربية المختلفة باختتام أعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة؛ وذلك قبل انطلاق القمة الخليجية التركية بانضمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان قد التقط قادة دول مجلس التعاون الخليجي، صورة جماعية قبل لحظات من بدء الدورة ال44 للقمة الخليجية في الدوحة.

وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أعمال القمة بكلمته التي تحدثت عن الأوضاع في غزة.

وأعرب أمير قطر، عن أمله في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوب بلدانهم.

وأكد أمير قطر، على أن المتغيرات الإقليمية والدولية تحتم التنسيق بين دول الخليج.

وقال الشيخ تميم: "أثق في قدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية"، مشددا على انتهاك إسرائيل المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة؛ مشيرا إلى أنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في دولتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة إكس مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44 حيث قال "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44.

وأضاف أمير قطر عبر صفحته الرسمية علي إكس أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة.

وتابع تميم بن حمد : يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها.