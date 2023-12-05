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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قسوة الانتقام.. شاب يزهق روح ابن شقيقه ويلقي جثته في الجبل بالعياط

صدى البلد

حاول عامل بمصنع طوب الانتقام من شقيقه بسبب الخلافات العائلية التي نشبت بينهما في الآونة الأخيرة فقرر تحقيق انتقامه في أعز ما يملك شقيقه وأزهق روح طفله بعدما خنقه وألقى جثته في الجبل بمدينة العياط. 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا بتغيب الطفل مالك سعيد مقيم عزبة الحكيم مركز العياط والعثور على جثته ملقاة بالمنطقة الجبلية نطاق قرية جرزا مركز العياط ووجود شبهة جنائية.

 

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ترأس العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب فرق بحث لحل ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات بعد مرور قرابة 24 ساعة على وجود خلافات عائلية بين والد الطفل المجني عليه وشقيقه وزوجته فقرر الأخ الانتقام من أخيه استدرج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بحجة شراء حلوى وكتم أنفاسه ثم ألقى الجثة بالجبل وتظاهر بالحزن على اختفائه وساعدهم في البحث عنه. 

 

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ضبط المتهم "عامل بمصنع طوب" وأقر بجريمته قائلا: "علشان أحرق قلبهم عليه" واصطحبته مأمورية لإجراء المعاينة التصويرية. 

يزهق روح ابن شقيق العياط الانتقام خلافات عائلية المباحث الجنائية بالجيزة

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