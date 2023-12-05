تسليم كوبونات بقيمة 1,3 مليون جنيه وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، كوبونات بنكية بقيمة 1 مليون و300 ألف جنيه، لعدد من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

كما تم تسليم أجهزة كهربائية لعدد 50 عروسة من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وموتوسيكل مجهز لشخص من ذوي الإعاقة لتيسير حركته، وذلك ضمن مبادرة "إيد بإيد" التي ينفذها البنك الزراعي المصري، في إطار الدور المجتمعى الذي يقوم به، لدعم الشباب والمرأة بالقرى الأكثر إحتياجاً، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحضر الاحتفال بالتسليم الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمحاسب أمجد فارس رئيس مجموعة فروع الوجه القبلي، والمحاسب أحمد أبو زيد رئيس منطقة شمال الصعيد، والمحاسب خالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسى، والمحاسب صالح الشامي الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان، واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن، والمحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والمستشار محمد مصطفى، والمستشار القضائي للمحافظة، والنائب كامل فيصل موسي، والمحاسب محمد محمود عبدالقوي، عضوي مجلس النواب، والمهندس عمرو أبوالسعود عضو مجلس الشيوخ، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.

وثمن محافظ الفيوم، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، وتعاونه المستمر مع المحافظة، موجهاً الشكر لمسئولي البنك لمشاركتهم الفعالة في مجال العمل المجتمعي، لافتاً إلى أن البنك يُعد شريكاً إيجابياً في العديد من الفعاليات، وداعماً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة الكهربائية التي تم تسليمها للفتيات المقبلات على الزواج، عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، كما تم تسليم عدد 6500 كوبون بقيمة 1,3 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل كوبون، لافتاً إلي أن الكوبون المالي الذي يتم منحه للأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، يُعطي حرية أكبر للمستفيدين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، دون التقيد بفرض مساعدة بعينها عليهم.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط، وانما تشمل التنمية المجتمعية كذلك، وذلك من خلال التشبيك بين قطاعات الحكومة المختلفة، والقطاع الشعبى ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الكيانات والمؤسسات المهتمة بالشأن العام، في إطار من القانون، لافتاً إلي أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة، على حفاوة الإستقبال، والتعاون الكبير بين البنك والمحافظة في جميع المجالات، لدفع عجلة التنمية وخدمة شعب محافظة الفيوم.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يحرص دائماً على أن يكون بجانب أهالينا في جميع قرى ومحافظات مصر، ويبذل قصارى جهده من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، أحد المبادئ الأساسية لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.

a619e8ed-e531-4a58-baf1-3e48614dfa26

d7b830c4-b6b2-4ca1-9ea7-b5029446083a

e9f9ad78-ad16-4a1f-b416-68fa740ee900

26d7ead9-a2f4-4440-b969-a5aab374c537