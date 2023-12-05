مصدر بالأهلي: ياسر إبراهيم جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام شباب بلوزداد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وجود ياسر ابراهيم دفاع الاهلي أمام شباب بلوزداد.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"خاص | مصدر بالأهلي : ياسر إبراهيم سيكون جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام شباب بلوزداد".



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزدادالجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب.





وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورةكاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب