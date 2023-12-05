بلومبيرج: ناصف ساويرس ينقل أعمال العائلة إلى الإمارات

أفادت وكالة بلومبرج، أن رجل الأعمال ناصف ساويرس ينقل مكتب عائلته إلى أبوظبي، لينضم إلى موجة من المستثمرين الذين أسسوا أعمالهم في عاصمة الإمارات.

ووفقا لتقرير بلومبرج، يعتزم الملياردير المصري إعادة مقر مجموعة NNS في سوق أبو ظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة إن مجموعة NNS تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ويعد ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كما استثمر ساويرس في شركة أديدس الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا.

وقامت شركة تصنيع الكيماويات الهولندية OCI NV، التي يرأسها ساويرس، بإدراج مشروعها المشترك للأسمدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارة في أواخر عام 2021.

وقال ساويرس في بيان: "يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص".

وأضاف: "أن أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية".