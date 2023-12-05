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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآداب جامعة الفيوم تنظم ندوة بالتعاون مع حملة بشبابها

أ.د طارق عبد الوهاب
أ.د طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب جامعة الفيوم

 شهد أ.د طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم ، التى اقيمت تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

بحضور د. محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وأ جمال عبد الناصر، منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،  وممثلين عن الحملة، والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمدرج ٢ بالكلية.

 

صرح أ.د طارق عبد الوهاب أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا واضحًا بالشباب في الآونة الأخيرة، وتم تمكينهم في العديد من المناصب القيادية، وتوفير فرص كبيرة للتدريب والتأهيل.

 

ووجه الشباب إلى أن يقوموا بمسئولياتهم تجاه وطنهم، وخاصة في ظل ما يحدث حولنا من أحداث متلاحقة تتطلب التحلي بالمزيد من الوعي والإدراك.

 

وأشار  إلى أن اللقاء يهدف إلى خلق نوع من الإيجابية والمشاركة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، والتعبير عن الرأي بوعي وموضوعية.

 

وتناول أ.د محمد كمال الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، وما يعرف بحروب الأجيال، وصولًا إلى الحروب الحالية التي تعتمد على تزييف الوعي.

 

وسلط الضوء على ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات وإنجازات على كافة الأصعدة ولجميع الفئات، وتحقيق تنمية على كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات حياة كريمة، وتكامل وكرامة، وكلنا واحد، وشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن ومقوماته.

 

ودعا الطلاب إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم، وأن يقوموا بدورهم المنوط بهم، وعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة، والحفاظ أولًا وأخيرًا على المصلحة العامة للدولة المصرية، واختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطن.

 

كما اشار أ / جمال عبد الناصر إلى أن الوطن هو الباقي، ولن يتحقق ذلك إلا بالاخلاص والوفاء والانتماء، وأن الشباب هم من يصنع الأمل والمستقبل مما يحتم عليهم التحلي بالثقافة والوعي، متناولًا العديد من المحاور شملت توضيح ما يعرف بمفاهيم اقتصاديات المشاركة السياسية، والوعي والاحتراف والممارسة السياسية، وكذلك الحفاظ على الهيمنة الديمقراطية لمصر.

 

موضحًا قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطور مشاركة المصريين في التصويت على مدار التاريخ، والفئات التي لها حق التصويت، بالإضافة إلى الحق في الترشح، والحق في تولي المناصب العامة، ومسؤوليات المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تناول دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

 

كما اضاف أ/ حازم قاسم أمين تنظيم حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم، أن الدولة المصرية تراهن على ولاء مواطنيها، وخاصة أن الشباب هم الأبطال الحقيقين خلال الفترة الراهنة التي تشهد الانتخابات الرئاسية  ٢٠٢٤ ولذلك فإن حملة (بشبابها) تفتح ذراعيها لجميع الشباب الراغبين في المشاركة الفعالة ، موجهًا الشباب إلى ضرورة المشاركة الجادة والفاعلة، وأن أصواتهم الانتخابية أمانة وواجب وطني مقدس.

 

 

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