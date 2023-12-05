اختيارات خاطئة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم مارسيل كولر

انتقد محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقائمة الفريق المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وكتب محمد فاروق مهاجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "موديست لا يستحق الانضمام لقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية".

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي يوم 11 من ديسمبر الجاري على متن طائرة خاصة، ويلعب الفريق أول مباراة له يوم 15 من الشهر ذاته، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.