بقميص روح الروح.. كوكا يسجل هاتريك ويتضامن مع شهداء غزة

حقق بيندكت سبور التركي، الذي يلعب له النجم المصري أحمد حسن كوكا، فوز كبير على نظيره سبارتا سبور، بنتيجة 5 / 3، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس تركيا.

وسجل أحمد حسن كوكا 3 أهداف "هاتريك" لفريقه بيندكت سبور التركي خلال 9 دقائق فقط، في الدقائق 54 و61 و63.

واحتفل كوكا بالكشف عن قميص كتبت عليه عبارة، "روح الروح" تضامنا مع أحد ضحايا غزة وأثناء احتفاله بالهدف الأول، حيث أظهر قميصا يحمل صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

يذكر أن كوكا، انضم إلى بينديك سبور في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أولمبياكوس اليوناني، وشارك في مباراة واحدة بالدوري قبل مواجهة إسبرطة، لم يسجل خلالها.