سمير فرج: حماس ترغب في الإفراج عن كل الفلسطينيين مقابل ترك الأسرى الجنود

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأنه سيدخل في مسائلة فورية بعدها داخل إسرائيل، مثلما حدث في لجنة أجرانات بعد حرب أكتوبر، ولكن في الوقت الحالي الجميع يبحث عن هدنة مؤقتة أخرى لإخراج باقي الرهائن.

حديث حول اتفاق الهدنة

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن البعض يحاول ترويج أن حماس هي من أفشلت الهدنة، ولكن هذا أمر خاطئ تماما، إذ أن إسرائيل كانت ترغب في إخراج مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما رفضه المقاومة الفلسطينية، وأكدت أنها ستفرج عن المدنيين فقط.

واستكملت، أن المقاومة الفلسطينية حماس ترغب في إخراج كل الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن العسكريين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية حماس.

وأشار إلى أن عدد القتلى والمصابين في جيش الاحتلال الإسرائيلي هي صدمة كبيرة بالنسبة لهم أمام المقاومة الفلسطينية حماس، إذ أن القتال في المدن هو أسوأ قتال للجيوش المنظمة، فضلا عن الأنفاق التي دخلوا للبحث عنها دون معرفة أي معلومات عنها.