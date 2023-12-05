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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح 1.5 مليون فلسطيني.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ16248 شهيدا

غزة
غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، بعد رفض تجديد الهدنة، 77 مجـ زرة راح ضحيتها 1240 شهيدا ليرتفع عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر في شمال قطاع غزة ولم يتمكن الدفاع المدني من تنفيذ عمليات الإنقاذ.

وقال المكتب إن عدد النازحين في قطاع غزة تجاوز مليونا ونصف المليون نازح.

وعلى جانب آخر، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه تم خروج 69 مدرسة من الخدمة كليا في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، كما تم تدمير 121 مقرا حكوميا منذ بدء العدوان.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية إلى القطاع لإنقاذ الجرحى، والعمل على إدخال ألف شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنه لا توجد خدمات صحية بمناطق شمال قطاع غزة على الإطلاق في الوقت الحالي.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت الأونروا: "يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق في وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح".

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية".

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