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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل 28 ألف حالة وتنظم 5 دورات تدريبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال نوفمبر الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

تضمنت الجولات تفقد 80 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر، أجا فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، ودكرنس.

 

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 28459  حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو 71 ألف جلسة من بينها 8785 لمرضى الغسيل الكلوى.

كما أوضح  عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1553جلسة وما يقارب 2210 جلسة أطفال من بينها 240 حالة بعناية الأطفال و182 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها .

ونظمت الإدارة 5 دورات تدريبية بقاعات الاجتماعات بالمديرية وبمستشفى اجا المركزى  وشربين ودكرنس.

وتضمنت كل دورة 5 ايام علمية فى مختلف تخصصات العلاج الطبيعي منها تأهيل حالات العناية المركزة و مرضى الغسيل الكلوي والأطفال، علاوة على دور العلاج الطبيعي فى علاج مرضى القدم السكرى والتعليمات الإرشادية الطبية وأساسيات التقييم والعلاج.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الإدارة الشهر الماضى 11 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية وتدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا وأتميدة ودماص.

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