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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: الشعب الفلسطيني يعيش جحيم على الأرض ونرفض مخطط التهجير

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن الشعب الفلسطيني مازال متمسك بأرضه، ولديه رغبة مستميتة على عدم ترك الأرض، ألا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خيارات مستحيلة أمام الشعب الفلسطيني، ويجعله في جحيم فوق الأرض، ولا يستطيع أحد تخيله. 

حديث حول القضية الفلسطينية 

وأضاف "نزال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه لم ير أحد أفلاما أو في أي كتب التاريخ ما يحدث في فلسطين في الوقت الحالي، مشددا على أن مصر مازالت متمسكة بقوة من أجل رفض مخطط التهجير فيما يتعلق بدفع المواطنين الفلسطينين إلى سيناء. 

وتابع أن إسرائيل لن تسمح بعودة من يخرج إلى مصر حال تنفيذ مخطط الهجرة، ومصر تخشى من تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ومن الأحلام التوسعية الإسرائيلية التي تخطط له إسرائيل، وهو سيناريو معقد كانت مصر والرئيس السيسي واعية له بشكل كبير. 

واستكمل، أن الرئيس السيسي تحدث أن دفع الفلسطينيين إلى سيناء سيجعلهم يحاولون الدفاع عن أراضيهم من سيناء، وهو ما تتخذه إسرائيل عذرًا من أجل العمل على ضرب سيناء، وهم يحاولون تطبيق مقولة من النيل إلى الفرات. 

حركة فتح الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية سيد على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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