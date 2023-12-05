صدمة جديدة للزمالك تهدد صفقاته الشتوية

كشف هشام حنفى لاعب الأهلي السابق، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض جميع العروض المقدمة من نادي الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سبورتنج لشبونة يرفض كل عروض التقسيط للزمالك بشأن غرامة شيكابالا والمقدرة بمليون و400 ألف دولار".

وحقق فريق الزمالك الفوز على منافسه سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ستاد "السلام" في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط يتصدر خلالها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.