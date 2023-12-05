مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين تطالب بزيارة إلى غزة

تقدّم عدد من الصحفيين بمذكرة لمجلس النقابة والنقيب؛ للمطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على التصاريح المطلوبة، لتسهيل تنظيم زيارات ميدانية لغزة، مؤكدين رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من أول الوفود المتجهة لغزة، للقيام بدورهم المهني والإنساني، عبر الأشكال الصحفية المتنوعة، وباستخدام كل الوسائل الإعلامية الممكنة.

نص المذكرة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعبر الصحافة الفلسطينية التعبير الأمثل عن دور تلك المهنة، وأهميتها في نقل الحقيقة، محاربة للتعتيم والانحياز الإعلامي الأوربي والعالمي للرواية الصهيونية، سواء عن طريق الكلمة أو الصورة، وباستخدام كل الوسائل الممكنة، وقدمت في طريقها شهداء من الزميلات والزملاء، الذين واجهوا ببسالة استهدافا مباشرا لهم أو لذويهم، وكان هذا الصمود سببا في تغير الرأي العام العالمي على مستوى الشعوب على الأقل.

انطلقت الدعوات الفلسطينية للصحافة العالمية والعربية، لزيارة غزة، والمساعدة في نقل الحقيقة للعالم، وإيمانًا منا بدور الصحافة المصرية، وتأثيرها الإقليمي والعالمي، وبدور نقابة الصحفيين التي اتخذته منذ بدء الحرب في إعلان التضامن ودعم الصحفيين الفلسطينيين، فإننا نرى أن تلك الهدنة فرصة للتواجد الصحفي والإعلامي المصري الميداني في غزة، وأن نكون صوتًا مساعدًا في نقل الحقيقة.

نطالب نحن الموقعين، الزملاء في مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على التصاريح المطلوبة، لتسهيل تنظيم زيارات ميدانية لغزة، ونعلن عن رغبتنا في أن نكون جزءًا من أول الوفود المتجهة لغزة، للقيام بدورنا المهني والإنساني، عبر الأشكال الصحفية المتنوعة، وباستخدام كل الوسائل الإعلامية الممكنة.