عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين تطالب بزيارة إلى غزة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تقدّم عدد من الصحفيين بمذكرة لمجلس النقابة والنقيب؛ للمطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على التصاريح المطلوبة، لتسهيل تنظيم زيارات ميدانية لغزة، مؤكدين رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من أول الوفود المتجهة لغزة، للقيام بدورهم المهني والإنساني، عبر الأشكال الصحفية المتنوعة، وباستخدام كل الوسائل الإعلامية الممكنة.

نص المذكرة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعبر الصحافة الفلسطينية التعبير الأمثل عن دور تلك المهنة، وأهميتها في نقل الحقيقة، محاربة للتعتيم والانحياز الإعلامي الأوربي والعالمي للرواية الصهيونية، سواء عن طريق الكلمة أو الصورة، وباستخدام كل الوسائل الممكنة، وقدمت في طريقها شهداء من الزميلات والزملاء، الذين واجهوا ببسالة استهدافا مباشرا لهم أو لذويهم، وكان هذا الصمود سببا في تغير الرأي العام العالمي على مستوى الشعوب على الأقل.

انطلقت الدعوات الفلسطينية للصحافة العالمية والعربية، لزيارة غزة، والمساعدة في نقل الحقيقة للعالم، وإيمانًا منا بدور الصحافة المصرية، وتأثيرها الإقليمي والعالمي، وبدور نقابة الصحفيين التي اتخذته منذ بدء الحرب في إعلان التضامن ودعم الصحفيين الفلسطينيين، فإننا نرى أن تلك الهدنة فرصة للتواجد الصحفي والإعلامي المصري الميداني في غزة، وأن نكون صوتًا مساعدًا في نقل الحقيقة.

نطالب نحن الموقعين، الزملاء في مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على التصاريح المطلوبة، لتسهيل تنظيم زيارات ميدانية لغزة، ونعلن عن رغبتنا في أن نكون جزءًا من أول الوفود المتجهة لغزة، للقيام بدورنا المهني والإنساني، عبر الأشكال الصحفية المتنوعة، وباستخدام كل الوسائل الإعلامية الممكنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. سيراميكا كليوباترا يقسو على إنبي برباعية مقابل هدفين

الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

عاجل.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت بشكل كامل وتعويض للعملاء

من مصر.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إلى غزة بـ21 مليون دولار

الجمعة.. تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بيعت المومياوات قديما بالشوارع للأجانب.. تفاصيل تاريخية حول صورة مثيرة للجدل

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

فيديو

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ