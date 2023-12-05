نجم الزمالك السابق يصدم أحمد فتوح بتصريح ناري

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق علي مغازلة أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، جماهير فريقه بعد سلسلة من الأزمات خلال الفترة الماضية.

وقال اسامة حسن فى تصريحات تلفزيونية "جمهور الزمالك مش بيضحك عليه ومش هيقبل اعتذار احمد فتوح لانه أخطأ فى حق النادي"

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع أحمد فتوح، وخصم 25% من مستحقاته بعد خروجه دون إذن من معسكر الفريق، قبل مباراة زد إف سى في بطولة الدوري الممتاز”.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

