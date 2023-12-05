نظام غذائي لإعادة إنبات الشعر وعلاج التساقط

تعد مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشكلات المؤرقة لعدد كبير من النساء والرجال.. فكيف يمكن علاجها؟!

وجد عدد كبير من الأبحاث أن علاج تساقط الشعر لايعتمد فقط على العلاجات الموضعية بل نوعية الغذاء وحالة الجسم الداخلية تؤثر بشكل كبير على الشعر

و فقا لما جاء في موقع هيلث نظام غذائي لإعادة انبات الشعر وعلاج التساقط

تغييرات غذائية

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي إلى تساقط الشعر وأحد الأعراض الشائعة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقد تصاب بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد إذا لم تتناول كمية كافية من الحديد في نظامك الغذائي.

تشمل مصادر الحديد التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:

الحبوب المدعمة بالحديد

الفاصوليا المجففة

الفواكه المجففة (مثل المشمش والخوخ والزبيب)

بيض

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

الكبد

المحار

سمك السالمون

كل الحبوب

فيتامين C يزيد من امتصاص الحديد وحاول تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة مثل الحمضيات والبطاطس والفراولة والطماطم.

وجدت الأبحاث أن تناول كميات قليلة من البروتين قد يزيد من خطر تساقط الشعر.

حاول إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين إلى نظامك الغذائي، مثل الفول واللحوم والأسماك والتوفو كماأن منتجات الألبان قليلة الدسم هي مصدر آخر للبروتين.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في تناول مكملات معدنية أو فيتامينات جديدة ويمكنهم إجراء فحص الدم لمعرفة العناصر الغذائية التي تفتقر إليها.