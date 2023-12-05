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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتدي على طاقم الهلال الأحمر بالضرب في مخيم جنين

صدى البلد

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن  جنود جيش الاحـتـلال اعتدوا على طواقمه بالضرب في مخيم جنين للاجئين، بعد إجراء تنسيق من أجل نقل حالة مرضية من داخل المخيم.

وفي وقت سابق، قال عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال مستمر في تنفيذ انتهاكات بحق المنظومة الصحية في غزة.

وأضاف عبد الجليل حجنل: "قوات الاحتلال مستمرة في استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات بالرصاص الحي والكوادر الطبية تتعرض لانتهاكات".

وتابع :" استشهد أفراد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ".

الهلال الأحمر الفلسطيني جنود جيش الاحتلال الضرب مخيم جنين للاجئين استهداف سيارات الإسعاف قطاع غزة

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