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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة والاتفاق النووي.. الخارجية الروسية تعلن تفاصيل لقاء لافروف وعبداللهيان في موسكو

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيرة الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن الوضع في قطاع غزة وآفاق استعادة الاتفاق النووي الإيراني كان من بين المواضيع التي ناقشها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

والتقى الوزيران، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني لموسكو لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن لافروف وعبدللهيان ناقشا المواضيع الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وآفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوزارة، أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية وخطوات توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. 

وأشار الخارجية الروسية في بيانها، إلى أن "الجانبين أكدا الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الودية الروسية الإيرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة".

وقالت الوزارة: "وقع وزيرا الخارجية على إعلان روسي إيراني حول سبل وأساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية للإجراءات التقييدية الأحادية الجانب، مما أظهر استعداد البلدين لتنسيق جهودهما للتغلب على ضغوط العقوبات غير القانونية".

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