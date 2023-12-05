تدريبات قوية لحراس الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف حراس الأهلي تدريبات قوية ، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.