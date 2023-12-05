رئيس "النواب الأمريكي": البيت الأبيض يعرقل التحقيق في إجراءات عزل بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، إن “البيت الأبيض يعيق التحقيق في عزل بايدن”.

وأضاف أن “البيت الأبيض يرفض تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني ويقاوم استدعاء الشهود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.

وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن اللجنة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.