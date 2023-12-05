عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس "النواب الأمريكي": البيت الأبيض يعرقل التحقيق في إجراءات عزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، إن “البيت الأبيض يعيق التحقيق في عزل بايدن”.

وأضاف أن “البيت الأبيض يرفض تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني ويقاوم استدعاء الشهود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.

قرار حاسم.. إدارة بايدن تستعد لمعاقبة مستوطنين إسرائيليين

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن

وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن اللجنة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.

البيت الأبيض بايدن الرئيس الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي عزل بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار

موضوعات متعلقة

اعتراف صادم من مدير مكتب زيلينسكي بشأن هزيمة أوكرانيا

ألزموا منازلكم.. تحذير عاجل من السلطات الإيرانية لسكان العاصمة طهران

مليشيات الحوثي تعلن شرط توقف العمليات العسكرية ضد السفن في البحر الأحمر

انقسامات خطيرة..حارس مكتب نتنياهو يطلب تفتيش رئيس أركان الجيش بحثا عن جهاز تسجيل

قرار حاسم.. القضاء التركي يعاقب رجلا هدد أردوغان

بسبب لقاحات كورونا.. بوريس جونسون خطط لشن هجوم عسكري على دولة بالناتو

محادثات حازمة.. قلق بالغ في البيت الأبيض بسبب الهجوم الإسرائيلي بجنوب غزة

بوتين يكشف عن أعز ذكريات الطفولة

ترشيحاتنا

بيان شديد اللهجة من مصر ضد إجراء إسرائيلي في القدس المحتلة

الأهلي يعلن تجديد عقود 3 لاعبين .. تفاصيل

البلاتينية والقمة.. تعرف على شهادات الادخار بهذه البنوك وبأعلى عائد

أبو العينين: الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بمصر تجذب الشركات العالمية

أول تعليق من أمريكا على خطة إسرائيل إغراق أنفاق حماس بمياه البحر

النائب محمد أبو العينين: أسعار الوقود ارتفعت بسبب نقص الطاقة المتجددة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر وزينة ومنة شلبي..نجمات الفن يواسين ريهام عبد الغفور في عزاء والدها

الشبورة تهدد الأطفال.. كيف نحميهم من برودة الطقس المفاجئة؟

هل بيعت المومياوات قديما بالشوارع للأجانب.. تفاصيل تاريخية حول صورة مثيرة للجدل

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ