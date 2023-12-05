لاعب الزمالك السابق: الأفضل استمرار تجميد أحمد فتوح

لا صوت يعلو فوق صوت أزمة أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، مع اقتراب نهاية فترة الإيقاف طبقا للعقوبة التي أقرها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "فتوح يحتاج لتجديد عقده مع نادي الزمالك من أجل التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، والزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار اللاعب لن يفرق مع نادي الزمالك".

وواصل: "فتوح لو ظل بدون مشاركة في المباريات حتى يناير، قد يقوم فيتوريا باستبعاده، والأفضل استمرار تجميده في حالة عدم التجديد معه".