زراعة جنوب الوادي: نستصلح 100 فدان للإنتاج الحيواني.. ومزرعة دواجن قريبا

قال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادى، إن الكلية بصدد إنشاء مبنى جديد يُقام على مساحة 5600 متر مسطح، ويضم وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية و18 قاعة دراسية و10 معامل.

وأضاف كساب أن الكلية لديها مزرعة 100 فدان مقسمة على مزرعتي إنتاج حيواني من قطاعين.

وأشار إلى أنه جار إنشاء مزرعة دواجن تستوعب 10 آلاف دجاجة سوف تدخل الخدمة خلال 3 شهور.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة جنوب الوادي، إلى أن الكلية لديها 2.5 مليون نخلة متنوعة بالإضافة إلى زراعة القمح والمانجو وغيرها من الزراعات المختلفة.

وتابع أن الكلية تنظم العديد من القوافل التي تؤدى خدماتها المتنوعة مستهدفة تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مؤشرات الخدمات بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الجامعة ومعاونيهم في مختلف التخصصات وتتضمن القافلة بحث آفاق التطوير للنشاط الزراعي وأهم المحاصيل الموجودة وسبل تنميتها.

وفي إطار المشاركة الفعالة لمختلف كليات الجامعة بأنشطة قافلة التنمية الشاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية شاركت كلية الزراعة بأنشطة القافلة، حيث قام الدكتور منتصر حمدون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة مركز بحوث الصحراء، والإدارة الزراعية بشلاتين.

وتضمن اللقاء بحث آفاق التطوير للنشاط الزراعي وأهم المحاصيل الموجودة وسبل تمنيتها. كما تحدث الدكتور عفيفي سلامة مدرس الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة عن التغذية السليمة للجمال وذلك بحضور مجموعة من أهالي مدينة شلاتين.