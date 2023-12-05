الرئيس الأمريكي يكشف سبب انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن رفض حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح النساء المتبقيات هو ما أفسد اتفاق الرهائن وأنهي الهدنة.

وفي حديثه في حفل لجمع التبرعات في بوسطن، قال بايدن: “دعوني أكون واضحًا تمامًا: رفض حماس إطلاق سراح الفتيات المتبقيات هو ما أدى إلى خرق هذه الصفقة وأنهى الهدنة”.

وأضاف: “يجب إعادة هؤلاء النساء وجميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس إلى عائلاتهم على الفور”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلال لقائه مع ممثلي أهالي الأسرى الإسرائيليين عما طالبت به حركة حماس مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو بحسب الصحيفة: إن إسرائيل كانت مستعدة للإفراج عن المزيد الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرا إلى أن من أوقف الصفقة هي الحركة.

وأضاف نتنياهو: لم نتمكن من إطلاق سراح الجميع، فالثمن الذي يريدونه ليس الأسرى، بل دولة إسرائيل بأكملها".