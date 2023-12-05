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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق: أدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المستشار رفعت قمصان
المستشار رفعت قمصان

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقاً، إنَّه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي تمت على مدار الأيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وتمت في مظهر وطني بهيج، تسير العجلة بسرعة كبيرة حالياً نحو انتخابات الداخل، وستتم في أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، متمنيا كل التوفيق للمرشحين في خوض هذه التجربة غير المسبوقة.

وأضاف «قمصان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، أنَّ الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في غاية الدقة والانضباط، من جدول الإجراءات الذي تميز بالدقة والوضوح في كل اجراءاته، وكذلك دعوة الناخبين، لافتاً إلى الممارسات الديمقراطية من جانب المرشحين التي تدعو للفخر، فهي قامات وطنية صادقة في حب الوطن.

وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات السابق، «أجواء غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الحالية وهي أجواء جديدة على الوطن ونحث المواطنين على المشاركة والمبادرة، والمشاركة حق دستوري وواجب وطني، وعلى كل مواطن له حق التصويت أن يستجيب لنداء الوطن في القيام بواجبه والمشاركة في الحياة العامة».
وأشار إلى أفلام تسجيلية ستبثها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر وسائل الإعلام، لتشرح تفاصيل العملية الانتخابية للمواطنين قبل 48 ساعة من عملية الاقتراع، مؤكداً سهولة الاجراءات وحملات التوعية التي تشمل كافة أطراف العملية الانتخابية.

وتابع: «يتم التنسيق على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة بالعملية الانتخابية، ومواعيد الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً في الأيام العادية، وعند وجود زحام على بعض اللجان بسبب الإقبال الجماهيري الكبير يتم مد هذه الفترة ومتروك لرئيس اللجنة في حدود عرفها القانون، والهيئة الوطنية للانتخابات لها أن تمد الفترة ساعة أو ساعتين، حسبما يتراءى لها، ومتاح الأمر لكافة المرشحين».

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