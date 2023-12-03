مستشار مجلس الوزراء سابقا: تخطي نسبة المشاركة بالانتخابات 40% إيجابية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا، إن صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة، ودليل على أن الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري.

وتابع "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعبر إيجابية.

وأشار إلى أن معظم بلاد العالم تتبع أسلوب القيم في الانتخابات الرئاسية بناءً على رغبة المواطن، ولكن القيد في مصر يكون لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

ولفت إلى أن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية.

الانتخابات والحياة العامة واجب وطني



وأوضح أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات، مضيفاً أن المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة.