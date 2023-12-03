عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار مجلس الوزراء سابقا: تخطي نسبة المشاركة بالانتخابات 40% إيجابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا، إن صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة، ودليل على أن الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري. 

وتابع "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعبر إيجابية. 

 

 وأشار إلى أن معظم بلاد العالم تتبع أسلوب القيم في الانتخابات الرئاسية بناءً على رغبة المواطن، ولكن القيد في مصر يكون لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

 

ولفت إلى أن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية. 

 

الانتخابات والحياة العامة واجب وطني


وأوضح أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات، مضيفاً أن المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة.

 

الانتخابات اللواء رفعت قمصان مجلس الوزراء الوطنية للانتخابات مصر الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

ترشيحاتنا

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

1.4 مليار يورو.. صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لشراء ناد إيطالي| من هو؟

مبابي إلى أين؟.. ليفربول وريال مدريد في صراع من أجل الجوهرة الفرنسية

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

رئيس نادي إنبي: جددت عقد محمد حمدي لمنع انتقاله للأهلي

سعر الذهب اليوم 3-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ