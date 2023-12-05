أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي، على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفائها.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضاً بقيمة 72 سنتاً (بنسبة 0.99%) لتبلغ عند التسوية 72.31 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً (بنسبة 1.06%) لتبلغ عند التسوية 77.20 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت عند التسوية، الاثنين، بأكثر من 1%، وذلك في ظل ترقب ومتابعة المستثمرين لخطط أوبك+ لخفض الإنتاج في الربع الأول من عام 2024.

إنتاج النفط

واتفقت مجموعة أوبك+ الخميس، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.

وذكرت وكالة تاس نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن مجموعة أوبك+ مستعدة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 للقضاء على "المضاربات والتقلبات".

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات يمثل امتدادا للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.

مخاوف الإمدادات

ويشار إلى أن استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأمريكية تراجعت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما ضغط على المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.