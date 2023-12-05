خبير سياسي: رئيس قبرص أشاد بدور مصر في القضية الفلسطينية

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، إن زيارة رئيس قبرص لمصر اليوم كانت هامة للغاية، وأكد أن أمن واستقرار المنطقة لن يأتي إلا باستقرار دول الجوار المحيطة ، وزيارة الرئيس القبرصي إلى مصر تأتي في ضوء رغبة وإرادة للارتقاء بالشعبين، وزيارة تدل على اتفاق الرؤية على حل القضايا الموجودة في دول الجوار.

وأضاف "الزغبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن زيارة رئيس قبرص لمصر جاءت لتوطيد العلاقات الثنائية بين الدولتين، موضحا أن الرئيس السيسي تحدث عن غياب المجتمع الدولي، ومصر هي التي تقف صامدة في القضية الفلسطينية.

وتابع أن رئيس قبرص اليوم يشيد بدور مصر وعظيم الامتنان بالدور المصري والقيادة المصرية الحكيمة في حل القضية الفلسطينية، واستمرار الهدنة الإنسانية.

واستكمل، أن على الصعيد الاقتصادي يوجد اتفاقيات دولية مع قبرص، موضحا أن مصر ترغب في وجود بورصة لتفعيل الغاز في منطقة شرق المتوسط، ويوجد اتفاق بين الدولتين في هذا الملف.