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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة وسيول.. إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة مرسى علم|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن إغلاق جميع الطرق المؤدية لمدينة مرسي علم بسب هطول أمطار شديدة تصل الى حد السيول  (طريق ادفو _مرسي علم  - طريق القصير _مرسى علم، طريق الشلاتين _مرسى علم ).

ونصحت المحافظة قائدى المركبات بتوخي الحيطة والحذر.

وشهدت مدينة مرسى علم تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، حيث أعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

وتبين أن أمطارا غزيرة وسيولا ضربت مدينة مرسى علم  وجار إزالة الإطماء من الطريق .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى.

من جانبها أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا حذرت فيه قائدي المركبات المسافرين على الطرق الخارجية جنوب المحافظة بتوخي الحذر أثناء القيادة .

سيول مرسى علم سيول امطار البحر الأحمر طريق مرسى علم ادفو

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