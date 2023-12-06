مفاجأة كيسنجر بحديثه الأخير قبل مماته.. مهندس السياسة الخارجية الأمريكية يتحدث عن توقعات بزوال إسرائيل "نص الحوار"

صرح هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة، لمراسل شبكة سي إن إن عن توقعاته القاتمة فيما يتعلق بإسرائيل قبل وقت قصير من وفاته، وادعى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسطوري للولايات المتحدة، في محادثة مع مراسل شبكة سي إن إن فريد زكريا، قبل وقت قصير من وفاته هذا الأسبوع، أنه "يشعر بالقلق إزاء فرص إسرائيل في البقاء على المدى الطويل".

ويعتبر كيسنجر، الذي توفي عن عمر يناهز 100 عام، أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في السياسة الخارجية الأمريكية في الخمسين عامًا الماضية. حصل على جائزة نوبل للسلام لدوره في وقف الحرب في فيتنام. على مر السنين لعب أدوارا هامة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وكان أحد مهندسي عملية السلام بين مصر وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر.

الحوار تم إجراؤه في 18 أكتوبر

وفي إحدى المقابلات الأخيرة قبل وفاته، قال رجل الدولة الشهير إن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق، وإن على الولايات المتحدة أن تتصالح مع الصين، ويقول مجرى الحوار، إنه عندما تحدثت مع هنري كيسنجر في 18 أكتوبر، لم أكن أعلم أنها ستكون واحدة من آخر - أو ربما الأخيرة - المقابلات التي أجراها على الإطلاق، فقد تحدثت معه عبر Zoom كجزء من تجمع WORLD.MINDS ، وكان هناك 25 شخصًا في المكالمة، من بينهم المؤرخان نيال فيرجسون وستيفن كوتكين، والمستثمر بيل أكمان، والفنان والمهندس المعماري نيري أوكسمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وسأله العديد من المشاركين الأسئلة المنشورة أدناه، حيث كانت المقابلة وفقًا لقواعد تشاتام هاوس، لذلك لم يتم تحديد المستجوبين بالاسم، لكن كيسنجر وافق على تقديم إجاباته بشكل رسمي.

وبحسب ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية من الحوار، فقد تحدث كيسنجر عن آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس، وأخبر المجموعة أنه لا يعتقد أن حل الدولتين قابل للتطبيق، وأنه بدلاً من ذلك يجب وضع الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، وقال أيضًا إن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى التقارب مع الصين وأن العالم يواجه أزمة قيادة.

وهذا نص الحوار ...

لو كنت، دكتور كيسنجر، مكان نتنياهو، هل كان سيكون رد فعلك بكل قوة ضد حماس؟

حسناً، أنا لست مكان نتنياهو حتى لا أستطيع الحكم على كل القوى التي تصطدم به، وأنا أؤيد التوصل إلى نتيجة سلمية، ولا أرى نتيجة سلمية مع مشاركة حماس في الصراع، وأنا أؤيد إجراء مفاوضات بين العالم العربي وإسرائيل، ولا أرى، خاصة بعد هذه الأحداث، أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين مثمرة للغاية.

هل يمكن أن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل الدولتين؟

إن السلام الرسمي لا يضمن السلام الدائم. إن صعوبة حل الدولتين تظهرها تجربة حماس. لقد تم جعل غزة شبه مستقلة من قبل [رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل] شارون من أجل اختبار إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. لقد أدى ذلك، في الواقع، إلى وضع أكثر تعقيدا بكثير. لقد أصبح الوضع في العامين الماضيين أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 2005. لذا فإن حل الدولتين لا يضمن أن ما رأيناه في الأسابيع الماضية لن يتكرر مرة أخرى.

تخيل للحظة أنك وزير الخارجية. ونحن نتقدم للأمام بضعة أشهر. وأن تكون إسرائيل قد حققت الهدف المعلن من الانتهاء من حماس، ماذا نفعل بعد ذلك؟ ماذا يصبح لغزة؟ كيف تشعر إسرائيل بالأمان في هذا العالم؟ كيف يمكنك التفاوض على مثل هذه النتيجة؟

أعتقد أنه يجب وضع الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية بدلاً من السعي إلى حل الدولتين الذي يترك إحدى المنطقتين عازمة على الإطاحة بإسرائيل. لقد اقتربت مصر من الجانب العربي، لذا فإن إسرائيل ستواجه صعوبة بالغة في المضي قدمًا. آمل أن تكون هناك مفاوضات في نهايتها، كما كان لي شرف القيام بها في نهاية حرب السادس من أكتوبر، ففي ذلك الوقت، كانت إسرائيل أقوى مقارنة بالقوى المحيطة بها. وفي الوقت الحاضر، يتطلب الأمر مشاركة أكبر من جانب أمريكا لمنع استمرار الصراع.

فهل ستكون أميركا على استعداد لإظهار دعم أقوى؟

من المفترض أن يحدث

يبدو لي أن إدارة بايدن لا ترسل رسالة واضحة بما فيه الكفاية إلى إيران مفادها أنها ستتخذ إجراءً عسكريًا ضد إيران إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان. وبدلاً من ذلك، كانت رسالتها تهدف إلى استرضاء إيران من خلال التظاهر بأن إيران ليست متورطة بشكل مباشر في هجمات غزة. هل كنت سترسل رسائل مختلفة إلى إيران لو كنت وزيراً للخارجية اليوم؟

أعتقد أنهم إذا أرادوا القيام بذلك، فيمكنهم القيام بذلك. ويمتلك حزب الله عشرات الآلاف من الصواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل. وهذا يضيف إلى مزيج خطير.

فهل هناك احتمال أن تظهر روسيا قدراً أعظم من التدخل في الشرق الأوسط، جزئياً في محاولة لتحويل الانتباه عن مشاكلها في أوكرانيا؟

قبل الحرب الأوكرانية، كانت روسيا بشكل عام تؤيد إسرائيل في المواجهة مع العرب. وإذا تدخلت روسيا الآن، فإن أمامها خيارين: إما الانخراط إلى جانب العرب أو الظهور كوسيط في الأزمة – وهو أمر سيكون غريباً في ضوء الحرب الأوكرانية.

فهل تخلق الأزمة الحالية فرصة للصينيين لمهاجمة تايوان؟ كانت الأمور هادئة للغاية هناك في الأسابيع الماضية.

وفي رأيي أن الصين ليست مستعدة لمثل هذا الصراع. إنها فرصة نظرية. ومن وجهة نظري، تتمتع الصين بالقدرة على إقامة علاقة مع الولايات المتحدة. لكن علينا أن ننتبه إلى أن الموقف الذي تطور من جانبنا قد لا يجعل الأمر مستحيلا.

إذن، ما هو الموقف الأمريكي تجاه الصين؟

يجب على الولايات المتحدة أن تتصالح مع الصين.

كان أحد الإنجازات العظيمة التي حققتها سنوات نيكسون وكيسنجر هو إخراج الاتحاد السوفييتي من الشرق الأوسط. إنك مشهور بالتقارب مع الصين أكثر من شهرتك بطرد السوفييت من الشرق الأوسط. هل نحن بحاجة إلى إخراج روسيا أو الصين من الشرق الأوسط اليوم؟ فهل هي فكرة جيدة أم أن بإمكانهم لعب دور بناء بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك في الأزمة الحالية؟

إن القدرة على إخراج هذه القوى من الشرق الأوسط، أو تشجيعها على الاضطلاع بدور إيجابي، تعتمد بشكل أساسي على العلاقات الصينية الأميركية. وتلك لا تتحسن. أما الصعوبة الكبرى الآن فيما يتعلق بروسيا فهي أننا لم نسمع ما هو تفكيرهم، لأنه لا يوجد أي حوار مع روسيا على الإطلاق.

كانت العقود بين عامي 1990 و2020 هادئة نسبيا من الناحية الجيوسياسية. لماذا لم نستغل وقت الانفتاح والصداقة هذا لخلق عالم أكثر سلامًا؟

من يجب أن يجعل العالم مسالمًا؟ في الشرق الأوسط: لو كانت الدول العربية مستعدة للضغط على الفصائل المقاومة الفلسطينية، وفرض حل سلمي لكان ذلك أفضل نتيجة. ولكنني أخشى أن تجبرهم أحداث الأسابيع الماضية على اتخاذ موقف أكثر راديكالية، مما يؤدي إلى وضع تضطر فيه الولايات المتحدة إلى موازنة المعادلة.

هناك أزمة قيادة في عالمنا، أزمة قيادة في الولايات المتحدة، في إسرائيل، في روسيا. عندما تفكر في قادة المستقبل، ما هي بعض الصفات التي يجب أن يتمتعوا بها؟

لقد فشل زعماء العالم. لقد فشلوا في إتقان المفاهيم السائدة والأساسيات والتكتيكات اليومية. يتعين على المجتمعات أن تجد طريقة لحل مشاكلها دون الدخول في سلسلة من الصراعات بشكل مستمر. هذا هو التحدي. لقد كنا نواجه فترة من الصراع المستمر مما أدى إلى حروب كبرى دمرت الكثير من الحضارة التي تم بناؤها.