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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر جمال شعر الملكة تي.. كنوز من الطبيعة

سر جمال شعر الملكة
سر جمال شعر الملكة " تي "..كنوز من الطبيعة

كل ما هو مصري قديم موثوق و طبيعي أعظم حضارة في العالم لذلك يجب أن نتبع كل وصفاتهم كي نعود كما كنا من قبل أعظم حضارة في العالم ٠ 

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أفضل زيوت لتطويل الشعر من كنوز الطبيعة هو ماسنخبركم به اليوم، فالشعر الطويل هو حلم كل فتاة، ولطالما فتنت كل البنات بشعر الملكة تي والحفاظ علي جمال شعرها بالرغم من وفاتها منذ الآلاف السنين علي عكس الأحفاد الأحياء دات السعر التالف المتاسقط ، واتبعت الملكة تي هذه الوصفة وهي سر احتفاظ الملكة تي بنضارة شعرها يكمن في أنها كانت تستخدم وصفة مكونة من دهن وشحوم البقر، وزيت الخروع، وشمع العسل، و تبين لاحقا أن هذه العناصر تضفي قوة للشعر وتكسبه لمعانا ونضارة لمدة طويلة. وعادة ما توصف الأميرات بجمال وطول شعرهن، وقد اعتنت السيدات المصريات القدماء في مصر الفرعونية بالعديد من الوصفات الطبيعية التي ساهمت بشكل فعال في تطويل الشعر بسهولة وتكثيفه وإعادة إنبات الشعر في الفراغات، فالشعر يزيد المرأة جمالاً ويزيد من ثقتها في نفسها، ومن أشهر تلك الملكات هي الملكة نفرتيتي والتي كان لها طقوس خاصة ووصفات وزيوت للعناية بشعرها

لا شيء أفضل من الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر وفروة الرأس، واليوم سنخبركم عن وصفة فرعونية فعالة وذات نتائج أكيدة للعناية بالشعر، وتسمى وصفة الأميرات الفرعونية، وتعطي الشعر لمعان ومظهر حيوي، كما تمنع التساقط تماما، ويغذي فروة الرأس بالمعادن والفيتامينات لشعر قوي وصحي وناعم، كما يمكن استخدامها مع خلطة لتطويل الشعر في اسبوع .


كوب من زيت الزيتون.
كوب من زيت الصبار.
كوب من زيت دوار الشمس.
كوب من زيت السمسم.
ثلاث ملاعق من زيت الخروع.
عن طريق مزج جميع الزيوت في زجاجة نظيفة، وترج جيدا.


تترك في أشعة الشمس لمدة نصف ساعة، ثم تترك في مكان مظلم لمدة ٣ أيام، والآن الوصفة جاهزة للاستخدام.
توزع كمية مناسبة على الشعر النظيف المغسول جيدا.


ويترك لمدة ٤ ساعات، ثم يشطف جيدا.


للحصول على نتائج مذهلة من وصفة أفضل زيوت لتطويل الشعر تستخدم مرتين أسبوعيا، ويمكن استخدامها للتصفيف أو استخدامها كحمام زيت، ولابد من عمل مساج يومياً لفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية وتقوية البصيلات، ومنع تساقطه، بشرط التدليك بأطراف اليدين والأظافر مقصوصة كي لا تسبب أي جروح في فروة الرأس.

مصري العالم حضارة

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