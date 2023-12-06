قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري.. نجم الأهلي السابق يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

أعلن ماهر همام، نجم الأهلي السابق، عن خبر سار لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام: 30 ألف مُشجع لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على ملعب برج العرب .

ووصلت مساء أمس الثلاثاء بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.