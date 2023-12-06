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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بشرى لمرضى التوحد.. حُقنة مذهلة لعلاج المرض.. تفاصيل

صدى البلد

 تمكن مجموعة من العلماء الصينيين من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ وجامعة فودان في شنغهاي من القيام  بتطوير "لقاح خارق" من شأنه علاج مرض التوحد، من خلال استخدام حُقن مبتكرة تساعد في علاج البشر الذين يعانون من مرض التوحد.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية  قام العلماء بحقن الفئران ونجحوا بربط اضطراب طيف التوحد (ASD) بطفرة بجين يُدعى (MEF2C)، و الذي يُسبب الخلل به العديد من  المشاكل في عمليات النمو الحاسمة في الدماغ.

 

واختار  العلماء التركيز على جين واحد يسمى (MEF2C) والذي تم حقنه في أدمغة الفئران ليتمكن بعدها بالعبور بحاجز الدم في الدماغ، وهو الأوعية الدموية والأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي من الدماغ .

وقال الباحثون: أن العلاج قد نجح في استعادة مستويات بروتين MEF2C في العديد من مناطق الدماغ ليعكس التشوهات السلوكية لدى الفئران.

علاج مرض التوحد مرض التوحد الأوعية الدموية

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