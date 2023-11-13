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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لإكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت ادارة قادرون باختلاف بالمديرية بتنفيذ أنشطة وتدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع بمركز شباب ناصر بالزقازيق وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال الفعاليات تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها لافتا إلى أن التدريبات يتم تنفيذها يوم الإثنين الساعة الرابعة عصراً ويوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

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