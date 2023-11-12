ضبط 450 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة تموينية مفاجئة من قطاع وسط برئاسة ابوطالب على مدير قطاع وسط بالمديرية بالمرور على المحال والمخابز البلدية بنطاق مركز الإبراهيمية ، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 شكائر دقيق بلدى بإجمالي وزن ٤٥٠ كجم ، حيث قام صاحب المخبز بتجميعهم بقصد بيعهم فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابه العامه برقم ٥٨٤٣ جنح الإبراهيمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين