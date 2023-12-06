حتى النخاع.. محمود فوزي: القضية الفلسطينية ليست انتخابية بالنسبة لمرشحنا

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا هي قضية القضايا، ومرشحنا متشرب الأمن القومي حتى النخاع، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية، وإذا لم تكن هناك انتخابات رئاسية فموقف الدولة المصرية لم يكن يتغير.

وأوضح محمود فوزي، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تلك قناعات قديمة، وبالتالي لا مجال للتفريط في سيناء بأي شكل من الأشكال، متابعًا: "ما يحدث في فلسطين جرائم دولية، ونحن نرفض التهجير القسري".

وأضاف مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي أول من تحدث بأن ما حدث لم تكن بداية 7 أكتوبر، وإنما بدايته كانت مع بداية الاحتلال، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل على طرح بدائل لحل القضية الفلسطينية، جميعها تشير إلى أن التهجير ليس حلا، معقبًا : خطوات وموقف الدولة المصرية، يؤكد أن هناك وعي بأن هذا مخطط قديم وليس جديد".

قيادة السيسي

وأوضح، أن "الأقدار ساهمت في توسيع مدارك المصريين ليقدروا نعمة ما قامت به قيادة السيسي، سواء من تقوية الجيش المصري أو تنمية سيناء".

وأشار إلى أن من المواقف التي ينساها، هي أن "السيسي عندما كان مديرًا للمخابرات برتبة لواء، كان السبب المباشر في وضع مرسوم بقانون "تنظيم التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء"، يتضمن "لا يجوز تملك الأرض في سيناء إلا لمصري مولود لأب وأم مصرية".