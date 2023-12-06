حملة السيسي: لدينا برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي.. وقوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن السياسات الاقتصادية الخاصة بزيادة الإنفاق ودور الدولة كانت سياسات اضطرارية، لملء فراغ القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص.

وأوضح محمود فوزي، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الحملة لديها برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي، ولدينا قوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها أجهزة الدولة.

وقال مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: مرشحنا لم يهتم بقطاع وترك قطاع، ولم يهتم بفئة وترك فئة، ولم يهتم بمحافظة وترك أخرى.

ورد على مسألة المبالغة في الإنفاق على البنية التحتية، قائلا: "عندما تكون كبيرًا ستكون أحلامك كبيرة، ومسألة أكبر مسجد وأكبر جامع، رمزًا على الحرية الدينية والتسامح.. كما أن العاصمة الإدارية كانت موجودة وتحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذها، وقد جاءت بالفعل مع الرئيس السيسي".

المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر

وأشار، إلى أن الجزء المؤلم والصعب في مسار الإصلاح الاقتصادي مرة، والجزء الذي يحتاج إلى إنفاق أكبر في البنية التحتية مرة، والمرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر ببناء الإنسان "صحته – تعليمه – ثقافته".