مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

أثار مقطع فيديو لناشطة بريطانية حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق "تيك توك" الكثير من الجدل ليتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة.



على الجانب الآخر اعترفت السيدة أنها تقوم بركوب القطار وذلك بدون القيام بتسديد ثمن التذاكر وقامت بإعطاء متابعيها لبعض النصائح المهمة إلا أن الناشطة قد تورطت وتمت إدانتها قضائيا أمام المحكمة وذلك بعد أن تم استخدام مقطع فيديو التى نشرته على شبكة "تيك توك" كدليل ضدها ومعاقبتها بسبب المقطع الذي تعترف فيه بارتكاب جريمة التهرب من دفع تذاكر القطار

على الجانب الآخر قد قامت المحكمة بتغريمها مبلغ 970 دولارًا أمريكياً، وذلك بعد أن تقدمت الشرطة بمقطع الفيديو الذي يُثبت ارتكابها لجريمة التهرب من دفع تذكرة القطارليتم القبض عليها .