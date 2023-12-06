دون ذكر أسباب.. SONY توقف حسابات Playstation نهائيا

ذكر عدد كبير من مستخدمي منصة الألعاب الفيديو الأشهر في العالم “بلاي ستيشن” أن الحسابات الخاصة بهم تم إيقافها من قبل SONY بشكل مفاجئ ودون إبلاغهم بالسبب.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني، أرسلت “سوني” للمستخدمين: "تم تعليق هذا الحساب نهائياً من شبكة Playstation، لانتهاك شروط الخدمة واتفاقية المستخدم”.

الأمر الذي تفاقم بشكل أكبر فى الساعات القليلة الماضية، ونشر العديدون على فيسبوك و انستجرام و X عن توقف حساباتهم فجأةً بشكل غريب.

الأمر الذي أصاب مستخدمي منصة Playstation بالغضب الشديد لعدم معرفتهم بشكل واضح السبب فى حدوث ذلك.

أضف إلى ذلك من أنفقوا الكثير من الأموال على شراء ألعابهم المفضلة بأسعار ليست بالقليلة تماماً، وفقدوا حساباتهم تحت مسمى القيام بأفعال مخالفة أوجبت الإيقاف الفوري حسب تصريح سوني.

من ناحية أخرى لم تعلق سوني اليابانية على الأمر حتى الأن، ولم تصدر بعد أى منشورات على منصات التواصل الإجتماعي الرسمية لها.