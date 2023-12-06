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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

التحديثات بقيت بـ فلوس.. مايكروسوفت تعلن عن اشتراك لـ Windows 10

نظام Windows 10
نظام Windows 10

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لإطلاق برنامج مدفوع باشتراك لنظام Windows 10، والذي من شأنها أن يسمح للمستخدمين بالدفع للحصول على تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيسمح برنامج مايكروسوفت الجديد، للمستخدمين باستقبال التحديثات الأمنية الموسعة (ESU) لنظام التشغيل Windows 10، بعد انتهاء دعمه في شهر أكتوبر من عام 2025.

 

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مايكروسوفت تعلن عن اشتراك لـ Windows 10

وعادةً ما تقدم عملاقة البرمجيات تحديثات أمنية مدفوعة فقط للمؤسسات التي تحتاج إلى الاستمرار في تشغيل الإصدارات الأقدم من نظام ويندوز، ولكنها تخطط الآن لتقديمها للأفراد لأول مرة من خلال خدمة الاشتراك السنوي بدلا من تمديد تاريخ انتهاء الدعم لنظام التشغيل Windows 10.

ومن المقرر أن تنهي شركة مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر من عام 2025، أي بعد مرور 10 سنوات من إطلاق نظام التشغيل لأول مرة، لذلك من المفاجئ أن تقدم الشركة الأمريكية اشتراك مدفوعا للمستخدمين العاديين نفس برنامج ESU المتاح للشركات لمدة 3 سنوات من التصحيحات الأمنية الإضافية، لاسيما أن النظام لا يزال مستخدما على نطاق واسع.

ويأتي إعلان مايكروسوفت وسط تقارير تشير إلى عزمها إطلاق نظام Windows 12 خلال العام المقبل، وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها الشركة برنامجا مدفوعا للمستخدمين العاديين، فإذا كنت ممن يستخدمون نظام Windows 10، ستتيح لك الشركة الحصول على تحديثات أمنية لنظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد عام 2025 مقابل اشتراك.

ولم تكشف مايكروسوفت أي معلومات حول تكلفة الاشتراك المدفوع حتى الآن، إلا أن وثيقة الدعم المنشورة عبر موقعها الرسمي تشير إلى أن العملاء من الأفراد والمؤسسات سيكونون قادرين على الانضمام إلى البرنامج مقابل اشتراك يحصل "سنويا".

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