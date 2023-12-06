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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمصر..

معرض EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

 استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى ، خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، الفريق أنطونيو كونسلفا رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية بإيطاليا علي رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير الإيطالي بمصر، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية من خلال فتح آفاق للتعاون المشترك.

رحب وزير الإنتاج الحربي في بداية اللقاء بالوفد الإيطالي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة. 

واستعرض وزير الإنتاج الحربي ، إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الثالثة من معرض إيديكس، مشيداً بحرص الشركات الإيطالية على المشاركة في "EDEX 2023". 

وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع.

 

الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر

 

من جانبه أشاد الفريق أنطونيو كونسلفا رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإيطاليا والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى المساعي الخاصة بتوطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات مماثلة على الاستثمار في مصر. 

وقام "كونسلفا" بدعوة الوزير "محمد صلاح" والمسئولين بالإنتاج الحربي لزيارة الجناح الخاص بالشركات الإيطالية بمعرض "EDEX 2023" للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات التى تقوم هذه الشركات بإنتاجها حيث تشارك بالمعرض عدد (٩) شركات إيطالية تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات العسكرية. 

وأشاد  بمعروضات الإنتاج الحربي بالمعرض كما أشاد بحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وإستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

 

الانتاج الحربى EDEX EDEX 2023 القوات الجوية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية

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