الإعلام الفلسطيني: سقوط 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين.

أضافت القناة، أنَّ الاحتلال قام بقصف مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال غزة وأن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه الاستجابة مع عروض للإفراج عن أسرى.