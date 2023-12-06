الانتخابات الرئاسية 2024.. غرف عمليات لمتابعة التصويت وإزالة العوائق أمام الناخبين| خاص

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظات التجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضاف "قاسم "، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه يجرى التنسيق مع غرف عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية ، من تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لهم حق التصويت الانتخابى.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم عقد غرف عمليات لمتابعة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 ، لمتابعة التصويت في اللجان الانتخابية في المحافظات وازالة العوائق أمام الناخبين وتيسير الامر عليهم.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، وكانت قد انتهى التصويت للمصريين في الخارج الذي بدأ من يوم الجمعة الماضية وحتى الأحد الماضى لمدة 3 أيام.