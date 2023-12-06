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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 62 ألف رأس ماشية ببني سويف

صدى البلد

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.  


حيث تضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  62 ألف و173 رأسا، منها :54 ألف و621 من الأبقار، و 7094 من الجاموس،و458من الأغنام و الماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الثالث من ديسمبر الجاري  

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جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد عبد العليم الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

اعمال التحصين احتياجات الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحملة القومية للتحصين الثروة الحيوانية الحمى القلاعية الحملة القومية الوادى المتصدع مديرية الطب البيطري ببني سويف مديرية والوادي المتصدع ني سويف نوفمبر الماضي

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